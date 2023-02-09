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OHAL nedir? OHAL (Olağanüstü Hal) neden ilan edilir? Şartları neler?

09.02.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya ve diğer birçok ilde 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremin etkileri devam ediyor. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremi etkileyen 10 ilde 3 ay süre ile OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca bu iller 'afet bölgesi' kabul edilecek. Peki OHAL nedir? OHAL (Olağanüstü Hal) neden ilan edilir? Şartları neler? İşte detaylar...

OHAL nedir? OHAL (Olağanüstü Hal) neden ilan edilir? Şartları neler?

OHAL'in ne demek olduğu, neden ilan edildiği araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ilan edilen OHAL'in tezkeresi Meclis'te kabul edildi. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya afet bölgesi ilan edildi. Peki OHAL nedir? OHAL (Olağanüstü Hal) neden ilan edilir? Şartları neler? İşte detaylar...

OHAL nedir? OHAL (Olağanüstü Hal) neden ilan edilir? Şartları neler?

OHAL NEDİR?

Anayasanın 119. maddesinde düzenlenen Olağanüstü Hal maddesine göre cumhurbaşkanı; tabii afet hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

OHAL ekonomik bunalım, salgın hastalık, doğal afet, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlarda ilan edilir.

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TAHSİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini duyurdu.


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OHAL olağanüstü hal

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