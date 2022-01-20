Oje sürdünüz ve aceleniz mi var? O halde hızlı oje kurutma yöntemleri size ilaç gibi gelecek!

Oje sürmek, kadınlar için son derece keyifli bir aktivite. Renk renk ojeler insanların kişiliğini de yansıtıyor. Kadınlar ojeyi bazen boş vakitlerinde bazen de bir davete gidecekleri zaman sürüyor. Ne zaman sürülürse sürülsün aslında her zaman istenen şey ojenin çabuk kuruması oluyor. Kurumayan ojelerin etrafa verdiği zarar da göz önünde bulundurulursa hızlı kurutma yöntemleriyle tüm bu sorunlara veda etme zamanı geldi de geçiyor!
Evet, yanlış duymadınız! Derin dondurucudan faydalanmak, oje kurutmak için gayet avantajlı bir yol. Üstelik bunun için soğuktan çok da etkilenmenize gerek yok. Ellerinizi 5-10 saniye kadar derin dondurucuda beklettiğiniz zaman ojenizin kuruduğunu görebilirsiniz.
Kulağa garip geldiğini kabul ediyoruz ama saç kurutma makinesinin oje kurutma konusundaki etkisi gerçekten şaşırtıcı. Makinenin soğuk ayarını açıp tırnaklarınızın üzerinde dairesel hareketler çizerek ojenizi kurutun. İşte bu kadar basit!
Buzlu su, ojeyi hızlı kurutma konusunda adeta biçilmiş kaftan! Oje sürmeye karar verdiğiniz zaman su dolu bir kabın içine biraz buz atın. Ojenizi sürerken buz da suyun içinde erimiş olur. Ojenizi sürdükten sonra elinizi bu suyun içinde 3 dakika bekletip ojelerinizi kurutabilirsiniz.
Kulağa her ne kadar garip gelse de oje kuruturken yağlardan faydalanmak son derece cazip. Üstelik ayçiçeği ya da zeytinyağı olması fark etmiyor. Yağı sprey şişesinin içine koyup tırnaklarınıza püskürtebilirsiniz. Dilerseniz kase içerisine bir miktar yağ koyup birkaç dakika yağ içinde de bekletebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde yağın tırnaklar üzerindeki besleyici ve nemlendirici etkisinden de faydalanmış olursunuz.
https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kadinin-pembe-pedikuru-973405/
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