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Oje sürdünüz ve aceleniz mi var? O halde hızlı oje kurutma yöntemleri size ilaç gibi gelecek!

20.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oje sürmek için her zaman yeterli vaktiniz olmuyor, değil mi? Özellikle acele etmeniz gereken zamanlarda işinize yarayacak hızlı kurutma yöntemleri büyük kolaylık sağlıyor. Üstelik bunun için tek bir yöntem yok. Hızlı bir şekilde oje kurutmak amacıyla uygulanabilecek pek çok yol bulunuyor. İşte ojenizin hızlıca kurumasını sağlayan en basit yöntemler!

Oje sürdünüz ve aceleniz mi var? O halde hızlı oje kurutma yöntemleri size ilaç gibi gelecek!

Oje sürmek, kadınlar için son derece keyifli bir aktivite. Renk renk ojeler insanların kişiliğini de yansıtıyor. Kadınlar ojeyi bazen boş vakitlerinde bazen de bir davete gidecekleri zaman sürüyor. Ne zaman sürülürse sürülsün aslında her zaman istenen şey ojenin çabuk kuruması oluyor. Kurumayan ojelerin etrafa verdiği zarar da göz önünde bulundurulursa hızlı kurutma yöntemleriyle tüm bu sorunlara veda etme zamanı geldi de geçiyor!

OJENİZİ DERİN DONDURUCUDA KURUTUN

Evet, yanlış duymadınız! Derin dondurucudan faydalanmak, oje kurutmak için gayet avantajlı bir yol. Üstelik bunun için soğuktan çok da etkilenmenize gerek yok. Ellerinizi 5-10 saniye kadar derin dondurucuda beklettiğiniz zaman ojenizin kuruduğunu görebilirsiniz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNDEN YARDIM ALIN

Kulağa garip geldiğini kabul ediyoruz ama saç kurutma makinesinin oje kurutma konusundaki etkisi gerçekten şaşırtıcı. Makinenin soğuk ayarını açıp tırnaklarınızın üzerinde dairesel hareketler çizerek ojenizi kurutun. İşte bu kadar basit!

BUZLU SUYUN OJE KURUTMADAKİ MARİFETİNDEN FAYDALANIN

Buzlu su, ojeyi hızlı kurutma konusunda adeta biçilmiş kaftan! Oje sürmeye karar verdiğiniz zaman su dolu bir kabın içine biraz buz atın. Ojenizi sürerken buz da suyun içinde erimiş olur. Ojenizi sürdükten sonra elinizi bu suyun içinde 3 dakika bekletip ojelerinizi kurutabilirsiniz.

YAĞ YARDIMIYLA OJENİZİ KURUTUN

Kulağa her ne kadar garip gelse de oje kuruturken yağlardan faydalanmak son derece cazip. Üstelik ayçiçeği ya da zeytinyağı olması fark etmiyor. Yağı sprey şişesinin içine koyup tırnaklarınıza püskürtebilirsiniz. Dilerseniz kase içerisine bir miktar yağ koyup birkaç dakika yağ içinde de bekletebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde yağın tırnaklar üzerindeki besleyici ve nemlendirici etkisinden de faydalanmış olursunuz.

https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kadinin-pembe-pedikuru-973405/

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