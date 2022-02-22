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Ojeyi seviyorsunuz ama sürmeyi sevmiyor musunuz? Bu püf noktaları sayesinde oje sürmek hoşunuza gidecek!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oje, kendine ve tırnaklarına özen gösteren kadınların vazgeçilmezi. En çok tercih edilen kırmızı renkten neon renklere kadar birçok renk yelpazesine sahip. Kıyafetlerinize ya da ruh halinize göre sürdüğünüz ojenin daha uzun ömürlü ya da daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Gelin oje sürmenin püf noktalarına birlikte göz atalım…

Ojeyi seviyorsunuz ama sürmeyi sevmiyor musunuz? Bu püf noktaları sayesinde oje sürmek hoşunuza gidecek!

Tarihi Eski Mısır’a kadar uzanan ojeyi, ilk zamanlarda insanlar statü belirlemek için kullanıyordu. 1900’lü yıllarda ise Fransa’daki bir akımla dünyaya yayılan oje, kadınların vazgeçilmezi oldu. Oje, tırnaklara renk katmakla kalmayıp kendinizi iyi hissetmenizi de sağlıyor. Peki, ojeyi doğru sürmeyi biliyor musunuz? Günümüzde bakımlı kadınların olmazsa olmazı ojeyi, daha iyi nasıl sürebileceğinizi merak ediyorsanız yazımız tam size göre. İşte detaylar!

OJE SÜRMENİN PÜF NOKTALARI

  • Tırnaklarınızda önceden sürdüğünüz ojenin kalıntısı varsa yeni oje sürmeden önce tırnaklarınızı kalıntı kalmayacak şekilde iyice asetonla temizleyin.

  • Oje sürmeye tırnak ucundan başlayın. Ardından ojeyi tırnağınızın orta kısmına sürdükten sonra sol ve sağ kısımlarına sürerek tamamlayın.

  • Ojenin hem daha çabuk kuruması hem bozulmaması için ince katmanlar halinde sürün.

  • Neon renkte bir oje kullanacaksınız taban olarak beyaz renk bir oje kullanın. Böylece neon renk ojeniz daha dikkat çekici hale gelecek.

  • Çatlak görünümü veren ojenin tırnakta daha çok çatlamış halde görünmesini istiyorsanız ince bir kat halinde sürün. Böylece daha ince çatlaklar halinde ve hoş görünecek.

  • Evde mat görünümlü oje elde edebilirsiniz. Bunun için iki malzeme yeterli. Nişasta ve şeffaf ojeyi koyu bir kıvam halinde olmayacak şekilde iyice karıştırın ve bu karışımı ojenin üstüne sürün. Artık mat ojeli tırnaklara sahipsiniz.

  • Tırnak kenarlarına oje taşırmayı vazelin ile engelleyebilirsiniz. Tırnak kenarlarına süreceğiniz vazelin sayesinde oje bulaşmayacak ve oje kuruduktan sonra silinmesi de kolay olacak. Ama dikkat! Eğer tırnağınız vazelinle temas ederse oje tutmaz.

  • Siyah, mor ya da bordo gibi koyu ve silerken dağılan renkteki ojeleri sürmeden önce tırnağınıza cila ya da baz sürün. Böylece hem oje daha uzun ömürlü olur hem kolaylıkla silinir. Koyu renkteki ojeleri silmek için ıslak mendili kurutun, asetonu bu kuruttuğunuz mendile dökün ve ojenizi temizleyin. Böylece oje parmaklara dağılmaz.

  • Yeni oje sürülen tırnaklarınızı sıcak su ile temasından kaçının. Aksine daha çabuk kuruması için soğuk suyun altında tutun.


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