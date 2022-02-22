Ojeyle bardak süsleme teknikleri sayesinde evde vakit geçirmeyi zevkli hale getirin!

Basit birkaç yöntem sayesinde evinizde keyifli vakit geçirebilir ve bardaklarınızı süsleyebilirsiniz. Aynı zamanda bardak dışında vazo, tabak, kadeh vb. cam ürünlerini de oje ile kolaylıkla süsleyebilirsiniz. Evinizde vakit geçirmeyi eğlenceli hale getirmek ve yeni hobiler edinebilmek için oje ile bardak süsleme yöntemlerini sizler için derledik. Gelin bu yöntemleri birlikte inceleyelim.

FARKLI TEKNİKLER KULLANARAK BARDAĞINIZI SÜSLEYİN

Bardaklarınızı sadece birkaç malzeme ile daha dikkat çekici ve güzel hale getirebilirsiniz. Bu süsleme yöntemi sayesinde mutfağınıza gelen insanlar bardaklarınıza hayran kalacak! Ancak bardak süslemesi yaparken dikkat etmeniz gereken, oldukça basit birkaç şey var! Ojenizin etrafa bulaşmamasına ve bardak üzerindeki çizdiğiniz desenin bozulmamasına özen göstermelisiniz.

İlk önce süslemek istediğiniz bardağın üzerine dilediğiniz şekli oje ile verin.

Boyama işlemini fırça ya da noktalama yöntemiyle gerçekleştirin.

Yapacağınız şekli bardak üzerinde belirledikten sonra desenin üzerine açık renk ojeler damlatabilirsiniz.

Bardağınızı daha dikkat çekici hale getirmek istiyorsanız renkli ve simli ojeleri tercih edebilirsiniz.

BANT KULLANARAK SÜSLEME İŞLEMİNİ DAHA KOLAY HALE GETİRİN

Cam bardak, oje, kürdan, bir kap su ve bant ile harikalar yaratacaksınız.