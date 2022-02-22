Ojeyle bardak süsleme teknikleri sayesinde evde vakit geçirmeyi zevkli hale getirin!

Basit birkaç yöntem sayesinde evinizde keyifli vakit geçirebilir ve bardaklarınızı süsleyebilirsiniz. Aynı zamanda bardak dışında vazo, tabak, kadeh vb. cam ürünlerini de oje ile kolaylıkla süsleyebilirsiniz. Evinizde vakit geçirmeyi eğlenceli hale getirmek ve yeni hobiler edinebilmek için oje ile bardak süsleme yöntemlerini sizler için derledik. Gelin bu yöntemleri birlikte inceleyelim.
Bardaklarınızı sadece birkaç malzeme ile daha dikkat çekici ve güzel hale getirebilirsiniz. Bu süsleme yöntemi sayesinde mutfağınıza gelen insanlar bardaklarınıza hayran kalacak! Ancak bardak süslemesi yaparken dikkat etmeniz gereken, oldukça basit birkaç şey var! Ojenizin etrafa bulaşmamasına ve bardak üzerindeki çizdiğiniz desenin bozulmamasına özen göstermelisiniz.
İlk önce süslemek istediğiniz bardağın üzerine dilediğiniz şekli oje ile verin.
Boyama işlemini fırça ya da noktalama yöntemiyle gerçekleştirin.
Yapacağınız şekli bardak üzerinde belirledikten sonra desenin üzerine açık renk ojeler damlatabilirsiniz.
Cam bardak, oje, kürdan, bir kap su ve bant ile harikalar yaratacaksınız.
İlk olarak boyamak istediğiniz bardağın alt kısmına bant yapıştırın. Bardağın yan kısımlarını da boyamak istiyorsanız bandı biraz üstten yapıştırabilirsiniz.
Daha sonra derin bir kabın içerisine su koyun ve içerisine ojeleri damlatın.
Ancak suyun içerisinde oje çabucak sertleşeceği için hızlı davranmaya dikkat edin.
Damlattığınız ojeleri kürdan ile dağıtarak karışmasını sağlayın. Bardağınızın bantsız kısmını yavaşça suyun içerisine sokun.
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