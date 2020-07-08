Okan Müderrisoğlu'ndan Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi! 'Karar yazım aşamasında'

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, Siyasi İşler programındaki açıklamasında Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiğini hatırlattı. Müderrisoğlu, edindiği kulis bilgisinde Danıştay'ın oy birliğiyle bu kararın hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini ve dolayısıyla Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğunu söyledi. Müderrisoğlu, Danıştay tarafından alınan bu kararın yazım aşamasında olduğunu da belirtti.

Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Danıştay 10'uncu Dairesi bu konunun hukuken sağlam hukuki argumanlar üretilerek ve konunun esasına girilerek konunun çözülmesinden yana irade sergiledi. Bunun altını çizelim. Yani bu konuda idarenin yetkisi vardır ya da yoktur konusu siyasetin ve günlük polemiğin bir başlığıdır. Bunun da açıklanabilir, karşı çıkılabilir, onaylanabilir argumanları vardır ancak ben Danıştay'dan edindiğim izlenimi söyleyeyim ki esasına bu konunun girerek bunu reddetmelisiniz. Bu idari tasarruftur.

"AYASOFYA'NIN STATÜSÜ CAMİ STATÜSÜDÜR"

Bu konuda kararı da oluşturdu. İdari yargılama usulü bu kararın 15 gün içerisinde yayınlanmasına amir. Dolayısıyla o karar yayınlandığından itibaren de çok somut sonuç ifa edecek. Benim öğrendiğim, buradan kamuoyuyla da paylaşayım. Umarım da yanılmam. Oy birliğiyle bir karar tesis edildiği. Dolayısıyla da Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek; en azından hukuki nitelikte bir karar olduğu yönünde. Altını çizeyim bu karar oy birliğiyle alındığı yönünde duydum. Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı hususundaki argumanların sağlam bir şekilde ortaya konulacağı kanaatindeyim. Sonuçta Ayasofya'nın statüsü cami statüsüdür.