HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okey oynayanlara koronavirüs baskını! İşte kesilen para cezası

Okey oynayanlara koronavirüs baskını! İşte kesilen para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:50 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak oyun oynamak için kahvehanede buluşan vatandaşlara para cezası kesti. Yapılan baskın sırasında kahvehanede bulunan 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza yazıldı.

Okey oynayanlara koronavirüs baskını! İşte kesilen para cezası

Maltepe'de dün akşam saatlerinde bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde oyun oynandığı ihbarını alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere işlem yaptı.

MASKE-MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

en-pahali-okey...-25-kisiye-78-bin-lira-ceza_6048_dhaphoto1

Oyun oynayan kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 25 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 78 bin 750 lira cezai işlem uyguladı.

en-pahali-okey...-25-kisiye-78-bin-lira-ceza_6048_dhaphoto5

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Endişe dolu anlar! Film gibi izledilerEndişe dolu anlar! Film gibi izlediler
Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Evinde kenevir ele geçirilen adamın savunması 'pes' dedirtti: Şeker hastalığına iyi geliyor
Evinde ele geçirildi! 'Pes' dedirten savunma: Şeker hastalığına iyi geliyor
Antalya'da intihar girişimi! Film gibi izlediler
Endişe dolu anlar! Film gibi izlediler
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı! (Hangi saatlerde sokağa çıklamaları yasak?)
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı: 30 milyon lira vermeye hazırım
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı
Hastaneden çalınmıştı! 2.5 yaşındaki çocuğun akciğer cihazı bulundu
2,5 yaşındaki çocuğun hayatıyla oynamışlar!
Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu
Kayseri'de bulundu! 6 bin yıllık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.