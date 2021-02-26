Oklar Suudi Kralı Selman'ı gösteriyor! Rapor bekleniyor!

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili hazırlanan ABD istihbarat raporunun ülke basınında yer alan haberlere göre bugün açıklanması bekleniyor. Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunun açıklanması için gözler ABD'ye çevrildi. ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde kamuoyuna açıklanmayan CIA'in Cemal Kaşıkçı raporunun saatler içinde paylaşılması bekleniyor. Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı. MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.

ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı. BİDEN, KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ ABD Başkanı Joe Biden, Cemal Kaşıkçı raporunun açıklanmasından önce Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'in Kral Selman ile görüştüğü ve Suudi Arabistan'dan başka hiç kimse ile görüşmediği vurgulandı. Biden'ın henüz kral olmamasına rağmen fiilen ülkeyi yöneten Mohammed Bin Selman yerine Kral Selman ile görüşmesi dikkat çekti.

Görüşme CIA tarafından hazırlanan 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporun açıklanmasından önce son aşama olarak değerlendirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede ABD'nin yeni Yemen politikası ve ABD'nin Suudi Arabistan'a kendisini savunmak için vereceği desteğin konuşulduğu belirtildi. Biden, görüşmede ayrıca tutuklu bulunan bazı Suud-Amerikalı aktivistler ile Loujain al-Hathloul'un serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Selman'ın oğlu veliaht prensi Mohammed Bin Selman'ı cinayetin sorumlusu olarak göstermesi beklenen ve Cuma günü açıklanması beklenen rapor iki yıl önce ABD kongresi tarafından istenmiş ancak Trump yönetimi isteğe cevap vermemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora değinerek, "Bu korkunç dönemde hesap verilebilirliği ileriye taşıyacak adımları konuşacak bir pozisyonda olacağımızı umuyorum" dedi. Tüm dünya gözünü ABD tarafından yakında yayınlanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora çevirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora değinerek, "Bu korkunç dönemde hesap verilebilirliği ileriye taşıyacak adımları konuşacak bir pozisyonda olacağımızı umuyorum" dedi.