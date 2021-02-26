HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Oklar Suudi Kralı Selman'ı gösteriyor! Rapor bekleniyor!

Oklar Suudi Kralı Selman'ı gösteriyor! Rapor bekleniyor!

26.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oklar Suudi Kralı Selman'ı gösteriyor! Rapor bekleniyor!

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD istihbaratı bugün gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporunu yayınlayacak. Yayınlanacağı açıklanan raporda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiğinin açıklanması bekleniyor.

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili hazırlanan ABD istihbarat raporunun ülke basınında yer alan haberlere göre bugün açıklanması bekleniyor.

Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunun açıklanması için gözler ABD'ye çevrildi. ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde kamuoyuna açıklanmayan CIA'in Cemal Kaşıkçı raporunun saatler içinde paylaşılması bekleniyor.

Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.

MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.

ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

BİDEN, KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Cemal Kaşıkçı raporunun açıklanmasından önce Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'in Kral Selman ile görüştüğü ve Suudi Arabistan'dan başka hiç kimse ile görüşmediği vurgulandı. Biden'ın henüz kral olmamasına rağmen fiilen ülkeyi yöneten Mohammed Bin Selman yerine Kral Selman ile görüşmesi dikkat çekti.

Görüşme CIA tarafından hazırlanan 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporun açıklanmasından önce son aşama olarak değerlendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede ABD'nin yeni Yemen politikası ve ABD'nin Suudi Arabistan'a kendisini savunmak için vereceği desteğin konuşulduğu belirtildi.

Biden, görüşmede ayrıca tutuklu bulunan bazı Suud-Amerikalı aktivistler ile Loujain al-Hathloul'un serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selman'ın oğlu veliaht prensi Mohammed Bin Selman'ı cinayetin sorumlusu olarak göstermesi beklenen ve Cuma günü açıklanması beklenen rapor iki yıl önce ABD kongresi tarafından istenmiş ancak Trump yönetimi isteğe cevap vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora değinerek, "Bu korkunç dönemde hesap verilebilirliği ileriye taşıyacak adımları konuşacak bir pozisyonda olacağımızı umuyorum" dedi.

Tüm dünya gözünü ABD tarafından yakında yayınlanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora çevirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora değinerek, "Bu korkunç dönemde hesap verilebilirliği ileriye taşıyacak adımları konuşacak bir pozisyonda olacağımızı umuyorum" dedi.

Price, raporun yayınlanmasıyla ilgili olarak, “Şeffaflık yönünde önemli bir adım. Şeffaflık, çoğu zaman olduğu gibi, bir hesap verebilirlik unsurudur" ifadelerini kullandı.

Price ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkileri gözden geçireceğini belirterek, Biden'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkinin ABD halkının çıkarına olup olmadığını ve değerlerini yansıtıp yansıtmadığında emin olmak için tamamını gözden geçireceğini belirtti.

KAŞIKÇI, SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU’NDA KATLEDİLMİŞTİ

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan haberde ise, “çok gizli” dava dosyalarına ulaşıldığı ve Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiği öne sürülmüştü. CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Selman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
DSÖ açıkladı! İşte koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısıDSÖ açıkladı! İşte koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

DSÖ Türkiye Temsilcisi açıkladı! İşte koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı

DSÖ açıkladı! İşte koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı

Avustralya'da yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı!

Yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı!

Son Dakika: Nijerya'da yine okul baskını: Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı!

Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı!

Ajan krizi patladı! Elektrikçi kılığına girip planları gizlice göndermiş

Elektrikçi kılığına girip planları gizlice göndermiş

Deprem Fukuşima'da tankları yerinden oynattı

Deprem Fukuşima'da tankları yerinden oynattı

Kutup ayıları yemek için 3 gün yüzüyor, açlıktan ölüyorlar!

Kutup ayıları yemek için 3 gün yüzüyor, açlıktan ölüyorlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.