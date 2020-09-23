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Öksürüğe doğal şifa: Ev yapımı pastil ile virüslere meydan okuyun!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Boğazınızda ağrı hissediyorsanız hızlı bir şekilde harekete geçmelisiniz. Özellikle kış günlerinde boğazı yumuşatan, ağrıyı kesen ve bakterilere meydan okuyan pastili evinizde, güvendiğiniz malzemelerle hazırlamak mümkün. İşte şifa veren boğaz pastili tarifi.

Öksürüğe doğal şifa: Ev yapımı pastil ile virüslere meydan okuyun!

Çocuklarınıza güvenle verebileceğiniz, ev yapımı doğal pastil ile bakterilere, virüslere karşı kendinizi koruyun! Üst solunum yolu enfeksiyonuyla mücadele eden ve boğaz ağrısını hafifleten doğal pastil için malzemeler ise şöyle;

EV YAPIMI BOĞAZ PASTALİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
240 ml su
200 gr şeker
2 yemek kaşığı bal
1/2 adet limon suyu
1/2 çay kaşığı toz karanfil

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeyi bir tencerede kıvam alana ve rengi değişene kadar kaynatın. Bir kaşık yardımıyla yağlı kağıda damlatın ve soğutun. İstediğiniz zaman güvenle yiyebilirsiniz


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