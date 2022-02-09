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Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü geçiren takviyeler!

09.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle kış aylarında olan; grip, nezle veya koronavirüs gibi durumlarda ortaya çıkan öksürük, arama motorlarında sık sık araştırılan konular arasında bulunuyor. Öksürüğe neyin iyi geldiği ve nasıl geçeceği de vatandaşların merak ettiği konulardan. Peki Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü geçiren takviyeler!

Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü geçiren takviyeler!

Çoğu insanda pek çok zaman görülen ve vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi olan öksürük, özellikle kış aylarında daha fazla görülmeke. Üşütmeye bağlı grip anlarında ortaya çıkabilen öksürük, Omicron varyantı ve diğer koronavirüsün varyantlarında da ortaya çıkabiliyor.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bazı çaylar ve bitkisel öneriler öksürük için özellikle fayda sağlamakta. İşte öksürüğe iyi gelen çaylardan bazıları;

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
Pekmez
Pastil
Günde en az 2 litre su
Zerdeçal ve zencefil
Ayva çayı
Ekinezya Çayı
Yaseminli portakal çayı
Kuşburnu çayı
Sütlü bal

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Burnu sık sık temizlemek
Buhar cihazı vasıtasıyla buhar solumak
Uyuduğumuz yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak
Bulunulan ortamın havalandırılması
Odada nemlendiricilerin kullanılması
Soğuk ortamlarda bulunmaktan kaçınmak
Sigara ve diğer tüm tütün ürünlerinden uzak durmak
Parfüm gibi kokulardan belirli bir süre uzak durmak, parfüm sıkmamak

ÖKSÜRÜĞÜ KESEN TAKVİYE VE TARİFLER

Öncelikle br elmanın kabuğunu soyun. Bir parça ıhlamur ile kabukları 2 bardak suyun içine koyup kaynatın. İçerisine bir kabuk tarçın ile yarım limonun suyunu sıkıp için. Öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz.

İkinci bir yol olarak bunun yanında bir bardak sıcak sütün içine bir çay kaşığı karabiber atıp da tüketebilirsiniz.

Başka bir yöntem; toz zencefilin içine bir tatlı kaşığı bal koyup macun kıvamına getirin. Bu karışımı yemeklerden sonra tüketmeniz durumunda öksürüğünüzü rahatlattığını göreceksiniz.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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