Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü geçiren takviyeler!

Çoğu insanda pek çok zaman görülen ve vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi olan öksürük, özellikle kış aylarında daha fazla görülmeke. Üşütmeye bağlı grip anlarında ortaya çıkabilen öksürük, Omicron varyantı ve diğer koronavirüsün varyantlarında da ortaya çıkabiliyor.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bazı çaylar ve bitkisel öneriler öksürük için özellikle fayda sağlamakta. İşte öksürüğe iyi gelen çaylardan bazıları;

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Pastil

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Burnu sık sık temizlemek

Buhar cihazı vasıtasıyla buhar solumak

Uyuduğumuz yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak

Bulunulan ortamın havalandırılması

Odada nemlendiricilerin kullanılması

Soğuk ortamlarda bulunmaktan kaçınmak

Sigara ve diğer tüm tütün ürünlerinden uzak durmak

Parfüm gibi kokulardan belirli bir süre uzak durmak, parfüm sıkmamak

ÖKSÜRÜĞÜ KESEN TAKVİYE VE TARİFLER

Öncelikle br elmanın kabuğunu soyun. Bir parça ıhlamur ile kabukları 2 bardak suyun içine koyup kaynatın. İçerisine bir kabuk tarçın ile yarım limonun suyunu sıkıp için. Öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz.

İkinci bir yol olarak bunun yanında bir bardak sıcak sütün içine bir çay kaşığı karabiber atıp da tüketebilirsiniz.

Başka bir yöntem; toz zencefilin içine bir tatlı kaşığı bal koyup macun kıvamına getirin. Bu karışımı yemeklerden sonra tüketmeniz durumunda öksürüğünüzü rahatlattığını göreceksiniz.



