HABER

Oktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantısına katıldı.

Oktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz

Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL(DHA)-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantısına katıldı.
Toplantıda işadamlarına hitap eden Fuat Oktay, "Dijital bir Türkiye ve dünyadan bahsediyorsak sadece dijitalleşmenin ve ya teknolojinin kullanıcısı olamayız. Bunu gerçekleştirecek olanlar sizlersiniz. Biz her türlü fırsatları sunacağız ama gerçekleştirecek olan işadamlarımız. Özel sektör kanalıyla büyümeyi arzu ediyoruz. Bilişim teknolojileri olmazsa olmazlarımızdan. Savunma sanayiinde oluşturduğumuz ekosistemin daha farklı ölçeklerde sektör bazlı oluşturacağız. Bir alanda ürettiğimiz teknolojinin diğer alanda aynısını üreteceğiz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz. Türkiye sahip olduğu genç ve nitelikli işgücü kaynakları, iç pazar kapasitesi ve istikrarla gelişen altyapısı, disiplinli finans sektörü ve rekabetçi özel sektörüyle bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline de gelmiştir. Ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat ve finansman üzerindeki vergi yüklerini de büyük ölçüde azalttık, azaltmaya da devam ediyoruz" dedi.

"DÜNYA BANKASI'NIN HAZIRLADIĞI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME ENDEKSİNDE 17 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK"
Oktay, "Türkiye Dünya Bankası'nın hazırladığı yatırım ortamını iyileştirme endeksinde 17 basamak birden yükselerek 43'üncü sıraya yükselmiş durumda. Bu çok bilinçli bir çalışmaydı. Bu bilinçli çalışma 2019'da da devam edecek. Biz burada daha yukarıları hedefliyoruz. 43'üncü sıra bizim için asla ve asla yeterli değil. 30'lu sıraların da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. İlk etapta 20'li sıraları hedeflemek zorundayız. Bunun için biz gereğini kamu olarak yapıyor olacağız" diye konuştu.
Fuat Oktay, "Türkiye'nin hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yakın geçmişte uygulanan parlamenter sisteminin, koalisyon hükümetleri, bitmeyen siyasi krizler ve yaşanan bu siyasi krizlere bağlı olarak ekonomik belirsizliklere neden olması hepimizin hafızalarında yerini korumakta. Parlamenter sistem sebep olduğu belirsizlik ortamının yanı sıra çok başlılığın hüküm sürdüğü hantal ve yavaş işleyen bir idari sistem olarak yine onlarca yıldır tartışmalarımızın ana gündem maddesini teşkil etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çok başlılığın neden olduğu erkler arasındaki çatışma ve bu çatışma ikliminin ekonomimize ve iş dünyasına verdiği büyük zaralar da yine hafızalarımızda" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

Oktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruzOktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Elazığ'da bekçiler ilk kez düdük çalacakElazığ'da bekçiler ilk kez düdük çalacak
AK Parti Başkan Adayı Ahmet Cin'den Pendik'e 25 yıllık vizyonAK Parti Başkan Adayı Ahmet Cin'den Pendik'e 25 yıllık vizyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.