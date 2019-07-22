Oktay: Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyesine ulaşacak

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın potansiyelinin daha yükseklere taşınması için Türkiye'nin her konuda destek vermeye hazır olduğunu belirterek, "Bu yılın sonunda ticaret hacmimizin 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağına inancımız tamdır ve çalışmalarımız bu yöndedir" dedi.

Özbekistan Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev, Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Özbekistan İş Forumu çerçevesinde, akşam yemeği verdi. Ankara’da bir otelde verilen yemeğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Oktay, Özbekistan'ın stratejik konuma sahip bir ülke olduğunu belirterek, son yıllarda Özbekistan'ın başlattığı kapsamlı reform hareketlerini ve Özbekistan'ın dünyayla entegrasyonu için attığı kararlı adımları, beğeniyle takip ettiklerini söyledi.