Okul bahçesinin altında bulundu... Bağcılar'da tarihi şapel keşfedildi!

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un pek çok yerinden tarihi yapı çıkıyor. Bağcılar'da ise bir okulun bahçesinin altında şapel keşfedildi. Kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmeyen tarihi yapı, korumasız ve metruk durumu dron ile havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde uzaktan bakınca dehlizi andıran bu yapı, İstanbul'un unutulmuş tarihi noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Konuya ilişkin konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "3 yapının birleştiği dünyadaki tek yer olabilir. Ben bunu haritalarla araştırma yaparken keşfettim." dedi.

"3 YAPININ BİRLEŞTİĞİ DÜNYADAKİ TEK YER OLABİLİR"

Tarihi şapel hakkında konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, şu şekilde konuştu:

"Arkamızdaki eser çoğu kaynakta şapel olarak gözüküyor. Osmanlı'nın son dönemine ait 1912 yılına ait harita var. Bu haritada ise ayazma olarak gözüküyor. Oradaki halk 30 yıl önce burayı çeşme olarak kullanmışlar. Bazı kişiler ise buranın altında bir tünel olduğu ve bu tünelden su aktığını bahsettiler. 3 yapının birleştiği dünyadaki tek yer olabilir. Ben bunu haritalarla araştırma yaparken keşfettim. Gelip görmek istedim. Eski dönemden burayla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Gelip gördüm gerçekten şapel mimari belirtisi var. Osmanlı'nın son döneminde burada yaşayan Rumlar yaptı. Eserin yüzde 90’lık kısmı okulun bahçesinin altında kalıyor. Yüzde 10’luk kısmı kaldırımda kalmış durumda. Önceden insanlar giriyormuş bunun için önünü bir demirle kapatmışlar. Burada detaylı bir arkeolojik kazı yapılması lazım. Bu yapıya ait farklı parçalar bulunabilir. Günümüz seviyesine getirilmesi lazım." (İHA)





