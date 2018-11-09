Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Taş, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şöyle anlattı: “Sanık ile eşinin çocukları okulumuzda eğitim görüyor. Karı-koca sürekli çocuklarıyla ilgili problemler çıkarıyordu. Hatta, sanık hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Olay günü, normal mesaime geldim. Öğretmenler odasında arkadaşlarıyla görüştükten sonra odama doğru giderken, koridorda sanık ile eşini gördüm. Sanık, belindeki silahını çıkarıp, 4 el ateş etti. O panikle memurlar odasına girip, bir masanın yanına kedi gibi kıvrıldım, halen kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Oda da 8 el ateş etti. Geber diye bağırdı. Sanıktan şikayetçiyim” diyerek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme salonuna tekerlekli sandalye ile giren okul müdürü Tülay Taş sanık ile yüz yüze gelmemek için ifade vereceği esnada sanığın dışarı çıkarılmasını istedi. Taş’ın talebi üzerine sanık duruşma salonundan çıkarıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

Taş’ın ifadesinden sonra yeniden duruşma salonuna alınan polis memuru İlhan Ö’ye müdirenin ifadeleri okundu. İlhan Ö. ifadeleri kabul etmeyerek, “Benim kızım bana gelerek sınıfında bir öğrencinin sık sık kendisini taciz ettiğini ve saçını çektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine okula giderek kızımın durumunu anlattım ve buna bir çözüm bulunmasını istedim. Okul yönetimi dilekçemi aldı. Daha sonra kızım bana gelip okul müdiresi ve müdür yardımcılarının sınıfına giderek kendisini rahatsız eden olayı kast ederek ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’ diye rencide ettiğini bu olaydan sonra bütün sınıf arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyledi. Asıl bardağı taşıran damla ise küçük oğlumun evde altına kaçırmaya başlaması oldu. Oğlumun ders ortalaması 90’dan 30’ düştü. Ben de çocuklarımın yaşadıklarına daha fazla dayanamadım ve söz konusu olay yaşandı” dedi.

Duruşmada polis memurunun çocukları da tanık olarak dinlendi. Çocuklar okulda kendilerine haksızlık yapıldığını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirtti.

