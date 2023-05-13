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  4. Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

13.05.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu. Arama çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Öte yandan gölette arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İşte yürekleri yakan haberin detayları...

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

İddiaya göre, Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu. Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin gölde botla yaptığı aramada, 2 kişinin cesedi bulundu. (AA)

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Afyonkarahisar gölet

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