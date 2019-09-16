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Okul gıdası logosunda süre uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya gibi gıda işletmelerinde satılacak hazır ambalâjlı gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna 1 yıl süre tanındığını belirtti.İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalâjlı gıdalarda kullanılacak olan okul gıdası logosunun süresinin 7 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 20 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Okul gıdası logosunda süre uzatıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya gibi gıda işletmelerinde satılacak hazır ambalâjlı gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna 1 yıl süre tanındığını belirtti.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalâjlı gıdalarda kullanılacak olan okul gıdası logosunun süresinin 7 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 20 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu yer alacaktı. 15 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre logo uygulamasına 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı. Kantinlere ürün getiren tedarikçi firmaların ürettiği logolu ürün sayısının çok kısıtlı oluşu ve bu ürünlerle esnafların kantinleri açmaları ve kiralarını karşılamalarımümkün olmadığı için böyle bir kolaylığa gidildi” dedi.
Uygulama ile ilgili detaylara işaret eden Başkan Uğurdağ, “Logo, Tarım ve Orman Bakanlığından işletme kayıt/onay belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, belirlenen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılabilecek. Buralarda satılacak hazır ambalâjlı gıdalar, Türk Gıda Kodeksi’ne de uygun olacak. Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içeceklerde okul gıdası logosu bulunamayacak” diye konuştu.

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