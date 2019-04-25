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Okul koridorunu ’Edebiyat Sokağı’na çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun bir koridorunu ’Edebiyat Sokağı’na çevirdi.Okulun ikinci katındaki koridorda oluşturulan Edebiyat Sokağı’nda, duvarlara Türk edebiyat tarihinde yer almış isimlerin resimleri ile sözleri yer alıyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun bir koridorunu ’Edebiyat Sokağı’na çevirdi.
Okulun ikinci katındaki koridorda oluşturulan Edebiyat Sokağı’nda, duvarlara Türk edebiyat tarihinde yer almış isimlerin resimleri ile sözleri yer alıyor. Mehmet Akif Ersoy’dan Necip Fazıl Kısakürek’e, Yahya Kemal Beyatlı’dan Halide Edip Adıvar’a kadar pek çok yazarın yanı sıra Mevlana’nın da bazı sözleri okul koridoruna yapılan sokakta yer aldı.
Çalışmayla ilgili bilgi veren Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Eyüp Öztürk, "Biz edebiyatı, edebiyat kitaplarından çıkarıp daha yaşanılır ve daha öğrenilebilir hale getirmek için bir Edebiyat Sokağı yapmaya karar verdik. Yaklaşık bir haftalık, tasarım, düşünce kısmından sonra edebiyat zümresi ve görsel sanatlar öğretmenimizle birlikte 3 aylık çalışmanın ürünü olan bu sokağı gerçekleştirmiş olduk. Bu sokağı gerçekleştirdikten sonra öğrencilerimize daha keyifli hale getirebilmek için açılışında da öğrencilerimiz bilfiil yazarlarımızı canlandırdılar. Edebiyata olan ilgi ve meraklarının son derece arttıklarını gözlemledik. Kitap okuma oranının okulumuzda yüksek orana çıkmış olduğunu gözlemlemiş olduk" dedi.

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