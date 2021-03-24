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Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

24.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü (59), sulama havuzunda ölü bulundu. 3 çocuk babası Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

Demirci ilçesinde tarlalarından dönen bir çift, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çeşmede çizmelerini temizlemek istedi. Çift, çeşmenin arka tarafındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu fark edip polisi aradı.

2,5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SULAMA HAVUZUNDAN ÇIKARTILDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzundan çıkartılan cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğunu belirledi.

Havuza düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Necmi Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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(DHA)

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Manisa
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