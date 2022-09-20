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Okul müdüründen veliye darp! Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

20.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Onur Bozkurt isimli kişi, kızını okula almaması nedeniyle tartıştıkları Okul Müdürü V.A.'nın kendisine yumruk attığını öne sürüp şikayetçi oldu. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve soruşturma soruşturma başlatıldığı açıklamasında bulundu. İşte olayın detayları...

Okul müdüründen veliye darp! Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

Tepki çeken olay, dün sabah saatlerinde bir lisede meydana geldi. Sabah saatlerinde Onur Bozkurt, kıyafeti nedeniyle kızını okula almadığını iddia ettiği Okul Müdürü V.A. ile tartıştı.

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İddiaya göre, Bozkurt’un okul müdürü V.A.'ya küfür etmesi nedeniyle ikili arasında tartışma büyüdü. Müdür ve veli arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. V.A., kendisine öğrencilerin gözü önünde ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği Bozkurt’a yumruk attı. Onur Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü V.A.'dan şikayetçi oldu.

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MİLLİ EĞİTİM YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır.”

DHA

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