Okul öncesi eğitiminde farklı yaklaşımlar İzmir’de tartışıldı

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmenlerini geleceğin eğitimine hazırlamayı misyon edinen Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile Türkiye genelinde 3 farklı ilde ’Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Sempozyumu’nu gerçekleştiriyor. İlki İzmir’de gerçekleşen sempozyum Kayseri ve Antalya illerinde de öğretmenlerle buluşacak. Hedef bine yakın öğretmen ile geleceğin eğitimini yeniden inşa eden adımlar atmak.

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansta Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve Uğur Okulları akademik kadrosu, devlet okulları ile özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine, bu kademelerdeki farklı yaklaşımları ve okul öncesi eğitimin önemini aktardı. Konferansın ardından katılımcılara sertifika verildi. Konferans konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz konferansın amacının 21’inci yüzyılın getirdiği değişimler ve farklı eğitim metotlarının okul öncesi eğitimin ışığında incelemek olduğunu belirtti. Tüm öğretmenlerin daha güncel yaklaşımları öğrencilerine aktarabilmeleri ve onlar için daha iyi bir gelecek hazırlamaları için deneyimlerini paylaştıklarını dile getirdi.

“Okul öncesine yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, okul öncesi ve ilkokul eğitimlerinde tüm öğretmenlerin, öğrencileri için daha iyi bir gelecek hazırlamaları amacıyla bu konferansı düzenlediklerine değindi. Çiçek; “Okul öncesine yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Biz de bu nedenle kurum olarak okul öncesi eğitimini önemsediğimiz için öğretmenlerimize farklı bakış açılarını anlatabilmek amacıyla burada bulunuyoruz. Okul öncesi eğitimde çocuk dostu okul ortamlarına çok önem veriyor, bu kapsamda yaşa uygun eğitim programlarımız, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimleri ve müfredatımızı kurguluyoruz. Ayrıca fiziki ortamın öğrenmeye olan etkisine de inanıyor ve tüm ortamlarımızı buna göre oluşturuyoruz. Çocuk dostu okullarımızda müfredatımız ve fiziki ortam öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyici yöndedir. Her çocuk bizim için bir birey, onların talepleri ve yetenekleri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.