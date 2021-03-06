Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte, kilometreye göre ücret tarifesi!

Uzaktan eğitim sürecinin, yüz yüze eğitime geçmesi ile en çok merak edilen konulardan biri de okul servisi ücret tarifesi oldu. Kademeli normalleşmeye geçiş ile öğrenciler, haftanın belirli günlerinde eğitimlerine okulda devam edecek. Öğrencilerin toplu taşıma kullanmasını istemeyen veliler iste okul servisi yeni ücret tarifesi ne kadar 2021? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2021 kilometreye göre ücret tarifesi!

İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da kilometreye göre alınacak servis ücretleri şöyle:

0-1 kilometre için 243 lira,

1-3 kilometrede 266 lira,

3-5 kilometrede 289 lira,

5-7 kilometrede 300 lira,

7-9 kilometrede 317 lira,

9-11 kilometrede 367 lira,

11-13 kilometrede 422 lira,

13-15 kilometrede 444 lira,

15-17 kilometrede 478 lira,

17-19 kilometrede 506 lira,

19-21 kilometrede 539 lira,

21-23 kilometrede 561 lira,

23-25 kilometrede 583 lira olacak.

Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Ankara'da servis ücretlerinin normalleşme tarifesi şöyle:

0-3 kilometrelerde 253 lira,

3-6 kilometrelerde 280 lira,

6-10 kilometrelerde ücretin 325 lira,

10-15 kilometrelerde 378 lira ücret alınacak.

İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İzmir'de okul taşıtı normalleşme tarifesi ücretleri şöyle:

0-3 kilometrede 250 lira,

0-6 kilometrede 306 lira,

0-10 kilometrede 325 lira,

0-15 kilometrede 385 lira,

0-20 kilometrede 462 lira,

0-25 kilometrede 518 lira,

0-30 kilometrede 568 lira,

0-35 kilometrede 593 lira,

0-40 kilometrede 631 lira olacak ücret alınacak.



