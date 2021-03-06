Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte, kilometreye göre ücret tarifesi!

Uzaktan eğitim sürecinin, yüz yüze eğitime geçmesi ile en çok merak edilen konulardan biri de okul servisi ücret tarifesi oldu. Kademeli normalleşmeye geçiş ile öğrenciler, haftanın belirli günlerinde eğitimlerine okulda devam edecek. Öğrencilerin toplu taşıma kullanmasını istemeyen veliler iste okul servisi yeni ücret tarifesi ne kadar 2021? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2021 kilometreye göre ücret tarifesi!
İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da kilometreye göre alınacak servis ücretleri şöyle:
Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Ankara'da servis ücretlerinin normalleşme tarifesi şöyle:
İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu?
İzmir'de okul taşıtı normalleşme tarifesi ücretleri şöyle: