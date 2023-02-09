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OKUL TATİLİ uzar mı? DEPREM bölgelerinde okul kaç gün tatil? Deprem sonrası Bakan Özer'den 'devam zorunluluğu' açıklaması

09.02.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul tatili uzar mı, sorusunun yanıtı deprem bölgesindeki okullara ilişkin son dakika açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sözleri sonrası merak konusu oldu. "Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." diyen Bakan Özer konuya ilişkin detayları aktardı. "Deprem bölgelerinde okul kaç gün tatil?" sorusu yanıt buldu. Bakan Özer, deprem bölgelerindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı. Peki, okul tatili uzar mı? İşte detaylar...

OKUL TATİLİ uzar mı? DEPREM bölgelerinde okul kaç gün tatil? Deprem sonrası Bakan Özer'den 'devam zorunluluğu' açıklaması

Deprem bölgelerinde okul kaç gün tatil sorusunun yanıtı merak edildi. Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu aranmayacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana dahil deprem bölgesindeki 10 ilde okullarda son durum...

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OKUL TATİLİ UZAR MI?

Okullar 13 Şubat'a kadar tatil. Öte yandan deprem bölgesinde bulunan okullara ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu aranmayacak" dedi.

DEPREM BÖLGELERİNDE OKUL KAÇ GÜN TATİL?

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." ifadelerimi kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Diyarbakır'da okulların 2 hafta süreyle tatil edildiği duyurulmuştu.

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TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE?

Okul tatili açıklamasında yer alan detaylara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere diğer illerde okulların 13 Şubat Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

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