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Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kanada'da yaşanan bir olay tüm ülkede şok etkisi yarattı. İddiaya göre; özel bir katolik okulunda 8 erkek öğrenci bir olup, 2 çocuğa tuvalette fırçayla cinsel istismarda bulundu. Olay patlak verince 8 öğrenci birden okuldan atıldı

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okulda gerçekleşen olay Kanada'yı ayağa kaldırdı! Mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

İngiliz ve Kanada basınında yer alan habere göre olayla ilgili iki video yayıldı. Videoların birinde; tuvalette bir grup öğrenci bir başka öğrenciye fırçayla cinsel saldırı gerçekleştirdi.

SU DOLU KOVADA DAYAK

Diğer olayda ise bu kez farklı bir öğrencinin üstü soyularak içi su dolu lavaboda tokatlanmak suretiyle dövüldüğü iddia edildi.

İKİ GÜN GEÇ İHBAR EDİLDİ

Cinsel istismarla ilgili videonun 12 Kasım'da ortaya çıktığı fakat polise iki gün sonra ihbar edildiği bildirildi.

Videoları incelemeye alan Toronto polisi, olaya karışan zanlıların çocuk pornosu suçuyla yargılanacağını açıkladı.

Öte yandan okul yönetimi olaya karışan saldırganların okulla ilişkisinin kesildiğini ifade etti.

Okul yönetimi olayla ilgili olarak öğrenci velileri ve futbol takımı antrenörüyle bir araya geldi. Görüşmede çocuklar ligi spor müsabakalarının askıya alınması kararı çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada cinsel istismar katolik lisesi

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