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Okula giden çocuğa pitbull saldırdı, çelme takarak durdurulabildi

27.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Okula giden çocuğa pitbull saldırdı, çelme takarak durdurulabildi

Dehşete düşüren pitbull saldırısı, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.

KÖPEĞE ÇELME TAKARAK DURDURDU

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.

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(DHA)


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