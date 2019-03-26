Okula giderken köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, okula giderken sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Bağlı Ortakaraören Mahallesi'nde Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mücahit Göbekoğlu, sabah okul servisine binmek için öğrencilerin topladığı alana giderken yaklaşık 10 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan öğrenci, çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öğrencinin annesi Fatma Göbekoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde çok sayıda başıboş köpeğin bulunduğunu belirterek, "Kaç yerinden ısırdılar bilmiyorum. Köyümüzün nüfusundan çok köpek var. Okula giden 40 çocuk varsa, 40'tan fazla köpek var. Anneler ve babalar çok korkuyor. Çocuklarımız okula giderken korkarak çıkarıyoruz. Yetkilerden bu konuda yardım istiyoruz. Hayvanları seviyoruz ama başıboş köpek istemiyoruz." diye konuştu.

Baba Mevlüt Göbekoğlu ise oğlunun bacakları ve kollarından yaralandığını dile getirerek, "Çocuğumun ayaklarını ve kollarını parçalamışlar. Çok derin yaralar var. 50 dikiş atıldı. Hastanede tedavisi sürüyor." dedi.

