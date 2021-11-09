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Okulda kan donduran olay! Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

09.11.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeninin, spor salonunun deposunda ölü bulunmasının ardından okul tamamen boşaltıldı.

Okulda kan donduran olay! Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Denizli'deki olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'ne tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı’nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı.

Burada Tavlı’yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı.

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ASILI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı’nın yaşamının yitirdiğini belirledi.

OKUL BOŞALTILDI

Acı haber sonrası okuldaki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. Derslerini yarıda bırakan öğrenciler, şaşkın gözlerle okulu boşalttı.

Tavlı’nın okula gelen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Tavlı’nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Denizli
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