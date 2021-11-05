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Astsubay, boşanma avukatının ofisinde intihar etti

05.11.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde boşanma avukatlarının ofisinde boşanma işlemlerinin ardından anlaşma protokollerini imzalamak için eski eşi ile buluşan astsubay, beylik tabancasıyla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Astsubay, boşanma avukatının ofisinde intihar etti

Olay, saat 19.30 sıralarında sıralarında Armutalan Merkez Mahallesi’ndeki bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, astsubay olarak görev yapan Haydar Babur (42) bir süre önce boşandığı eşi Y.Ö ile ortak çocuklarının velayeti ve boşanma protokollerinin imzalaması için avukatlık ofisine geldi.

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BALKONDAN BİR EL SİLAH SESİ GELDİ

İşlemlerin ardından Babur, ofisin balkonuna çıktı. Kısa süre sonra balkondan bir el silah sesi geldi. Balkona çıkan avukat ve büro çalışanları Babur’u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerinde Babur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Eski eşinin hayatını kaybetmesi üzerine boşanma aşamasındaki eski eşi Y.Ö.’de sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Y.Ö. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri incelemesinin ardından Babur’un cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

BEYLİK TABANCASI İNCELEME ALTINA ALINDI

Astsubay Babur’un beylik tabancası incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, iki çocuğu bulunan Babur’un cenazesinin resmi işlemler sonrası memleketi Bursa’da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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İntihar Muğla Marmaris
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