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Okulda sıva yaparken düşerek ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir ilkokulun dış duvar sıvasını yaparken iskeleden düşen İsa Kurban (47), ağır yaralandı.

Okulda sıva yaparken düşerek ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir ilkokulun dış duvar sıvasını yaparken iskeleden düşen İsa Kurban (47), ağır yaralandı. Kurban hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, Esentepe Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl İlkokulu'nda meydana geldi. Okul binasının dış duvarına kurulan iskelede sıva yapan İsa Kurban bir anda dengesini yitirip, yaklaşık 4 metre yükseklikteki iskeleden zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralının yardımına okuldaki görevliler yetişti. İsa Kurban, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okulda sıva yaparken düşerek ağır yaralandıOkulda sıva yaparken düşerek ağır yaralandıOkulda sıva yaparken düşerek ağır yaralandı

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