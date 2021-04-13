Okullar kapanacak mı? Gözler Kabine toplantısında

"Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. "

Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması için Ramazan ayı tedbirlerini görüşülen Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınabilecek yeni önlemler masaya yatırılacak. Bunların arasında okulların kapanma durumu da bulunuyor. Bugün karar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Ramazan ayının girmesiyle birlikte hareketliliğin azaldığı ülkemizde Kovid-19 vaka sayılarının seyri eğitimde de önemli bir yer tutuyor. Bakanlıklar, vaka sayılarına göre yüz yüze eğtimi devam ettiriyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2 Temmuz'a kadar okulların açık olacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ?

Uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapan iller belli oldu. Gaziantep, Ankara, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Bursa ve Malatya'da uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.

