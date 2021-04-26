Okullar kapanacak mı? Kabine toplantısında okul ile ilgili kararlar alınacak mı?

26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısının ardından ise veliler ve öğrenciler okullar ile ilgili açıklanacak kararları merak ediyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında okulların belli günlerde yüz yüze eğitime devam etmesi de yer alıyordu. Vaka sayılarının artması ile ilgili olarak okulların kapanıp kapanmayacağı da tekrar gündeme geldi. OKULLAR KAPANACAK MI? İki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılırken, beklenen sonucun elde edilememesi halinde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceği açıklanmıştı. Reuters'a bilgi veren iki yetkili, iki haftalık uygulamada vaka sayılarının 60 bin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştüğünü, dün itibariyle 38 bin 553 olduğunu, vefat sayılarının ise 300'ün üzerine çıktığını belirterek, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını belirtti. Konuyu değerlendiren bir yetkili, vaka ve vefat sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın oldukça üzerinde olduğunu ve bunun düşürülmesi için tam kapanmanın en makul seçenek olarak gözüktüğünü kaydederek, "60 binin üzerinde vaka sayıları oldu. Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma kabinenin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı" dedi ve şöyle devam etti:

"Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerekiyordu. Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil. Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir. Restoran ve Kafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM'ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı." "TURİZM SEZONUNU KAÇIRMAMAK İÇİN TEDBİRLERİN UYGULANMASI GEREKİYOR" Yetkili, hem vatandaşların korunması hem ekonomide çarkların daha sağlıklı dönmesi için bu adımın gerekli olabileceğini belirterek, "Vaka sayıları dünyada da göze batıyor. Ekonomideki duruma bağlı olarak döviz girişi açısından turizm kritik önemde. Rusya gibi bazı ülkelerden uçuşlar ve bazı iptaller oluyor. Turizm sezonunu tam kaçırmamak için de bu tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerekiyor" dedi. SON KARARI CUMHURBAŞKANI VERECEK Tedbirlerin ve uygulamaların gevşemesiyle bir pik yaşandığını belirten aynı yetkili, kararlı bir uygulamayla Mayıs ve Haziran'ın çok daha iyi şartlarda geçebileceğinin altını çizdi. "Kabinede bu konu gündemde. Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecektir. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacaktır" diyen yetkili, alınan kararların Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.