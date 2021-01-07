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Okullar ne zaman açılacak 2021? İkinci dönem okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

07.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Okullar ne zaman açılacak 2021? İkinci dönem okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından vatandaşlar okullar ne zaman açılacak 2021 sorusuna yanıt arıyor. Peki, ikinci dönem okullar açılır mı? Bilim Kurulu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın önemli değerlendirmelerde bulundu. Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Tüm öğrenciler ve veliler tarafından okulların açılacağı tarih merakla bekleniyor. Bu nedende okullar ne zaman açılacak son dakika gelişmeleri ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. Son olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, ikinci dönem okullar açılır mı? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler...

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OKULLAR 15 ŞUBAT’TA AÇILACAK MI?

Eğitimin devam etmesinin herkesin arzusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15 Şubat’ın okulların açılması için bir öngörü olarak göründüğü belirterek o tarih yaklaştığı zaman yeniden değerlendirmenin daha doğru olacağını aktardı. Vaka sayısının ve hasta sayısının aşağıya doğru yönelmesi durumunda okulların Eylül ve Ekim’de olduğu gibi kademeli olarak açılmasının daha doğru olacağını söyledi. Aynı zamanda Prof. Dr. İlhan, o dönemde de istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneğinin bulunmasının daha doğru olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ve Ekim ayında velilerin ve öğrencilerin kurallara uyduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlhan, herkesin okullar açıldığı zaman çocuklara örnek olması gerektiğini belirtti. Hijyen, maske ve fiziksel mesafe konusunda örnek olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İlhan, aşılama konusunda öncelikli ikinci grupta öğretmenlerin yer aldığını söyledi. Sürece bakıldığı zaman hocaların da aşılanmasıyla beraber eğitim kurumlarının açılmasının söz konusu olabileceği kanısında olduğunu belirtti. Vaka sayısı ve hasta sayısında iyi bir düzeyin yakalandığını aktaran Prof. Dr. İlhan, aşağı iniş trendinin devam etmesi, hasta sayılarında binlerin altının görülmesi ve hasta sayılarının belli illerde özellikle çok yoğun olmaması durumunda okulların açılabileceğini rahatlıkla söylemenin mümkün olduğunu dile getirdi.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise başta güz döneminde yapıldığı gibi değil de okulları açık tutabilecek dış kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin geleceği eğitim üzerine kurgulanacaksa en son okullarla ilgili kısıtlama yapılmalı yönünde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, geri kalanlarının da ona göre planlanması gerektiğini belirtti.

Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, sömestr tatilinden sonra okulların açılması önemseniyorsa toplumsal bilinçle okulların açılabileceği diğer tüm faktörlerin yerine getirilmesi gerektiğini aktardı. Aksi takdirde kamusal bir uygulama ile bunun zor olduğunu söyledi. Okulların açılabilmesi ve çocukların eğitime devam edebilmesi adına 1 aylık süreçte “ne yapmamız gerekiyor” şeklinde herkesin kendine sorması gerektiğini belirtti. Bunun sağlanması halinde salgının kontrol edilebileceğini ve okulların da açılabileceğini söyledi.

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