Okullar ne zaman açılacak 2021? İkinci dönem okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

Tüm öğrenciler ve veliler tarafından okulların açılacağı tarih merakla bekleniyor. Bu nedende okullar ne zaman açılacak son dakika gelişmeleri ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. Son olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, ikinci dönem okullar açılır mı? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler...

OKULLAR 15 ŞUBAT’TA AÇILACAK MI?

Eğitimin devam etmesinin herkesin arzusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15 Şubat’ın okulların açılması için bir öngörü olarak göründüğü belirterek o tarih yaklaştığı zaman yeniden değerlendirmenin daha doğru olacağını aktardı. Vaka sayısının ve hasta sayısının aşağıya doğru yönelmesi durumunda okulların Eylül ve Ekim’de olduğu gibi kademeli olarak açılmasının daha doğru olacağını söyledi. Aynı zamanda Prof. Dr. İlhan, o dönemde de istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneğinin bulunmasının daha doğru olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.