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Okullar ne zaman açılacak? Eylülde okullar açılır mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Okullar ne zaman açılacak, merak konusu. Koronavirüs süreciyle birlikte okullarda eğitime ara verilmesi ve evden eğitime geçilmesinin ardından, Eylül 2020'de okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı. İşte MEB takvimine göre okulların açılış tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? Eylülde okullar açılır mı?

Eğitim öğretim tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitimi sekteye uğrattı. Koronavirüs salgının ardından alınan tedbirler kapsamında okullar kapanırken, eğitime evlerden devam edildi. Mart ayından itibaren eğitim öğretim faaliyetleri TRT EBA TV üzerinden online olarak sürdürülürken, haziran ayıyla birlikte bu dönem sona ermiş oldu. Yeni dönem öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Eylül'de okullar açılır mı, sorusunun yanıtı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Okullar ne zaman açılacak?

Yeni dönemde okulların her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında eğitim faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da okulların ne zaman açılacağına dair yaptığı açıklamada, "“Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların 7 Eylül 2020 tarihide açılarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeleri bekleniyor.

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