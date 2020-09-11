Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından son dönemde yüz yüze eğitim tarihi en fazla merak edilen konuların içinde yer aldı. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun danışma fikirleri doğrultusunda yapılan Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim modellerini kapsayacak bir eğitim planlamasının devreye sokulacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlayan okulların hibrit eğitim modeline yöneleceği konuşuldu.

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamalarda uzaktan eğitimin bitiş tarihi olarak 18 Eylül’e randevu verilmişti. 21 Eylül tarihinden itibaren de okulların yüz yüze eğitim için ilk ders zilini çalacağı söylenmişti. Yüz yüze eğitim hazırlıklarına başlayan velilerin kafası okulların açılış tarihinin 12 Ekim’e ertelendiği iddiasıyla yeniden karıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların açılış tarihi konusunda net ifadeler kullandı. Bakan Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız” dedi.