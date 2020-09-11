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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

31 Ağustos’ta yüz yüze eğitimle 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlayacağı duyurulmuştu. Ancak vaka sayılarının artması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin tarihi 21 Eylül’e ertelenmişti. Eylül ayına gelinmesiyle beraber yüz yüze eğitim tarihine yaklaşıldı ve veli ile öğrenciler ‘okullar hangi tarihte açılacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından son dönemde yüz yüze eğitim tarihi en fazla merak edilen konuların içinde yer aldı. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun danışma fikirleri doğrultusunda yapılan Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim modellerini kapsayacak bir eğitim planlamasının devreye sokulacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlayan okulların hibrit eğitim modeline yöneleceği konuşuldu.

Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamalarda uzaktan eğitimin bitiş tarihi olarak 18 Eylül’e randevu verilmişti. 21 Eylül tarihinden itibaren de okulların yüz yüze eğitim için ilk ders zilini çalacağı söylenmişti. Yüz yüze eğitim hazırlıklarına başlayan velilerin kafası okulların açılış tarihinin 12 Ekim’e ertelendiği iddiasıyla yeniden karıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların açılış tarihi konusunda net ifadeler kullandı. Bakan Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız” dedi.

21 Eylül Pazartesi günü aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim sürecine başlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmelerini de dikkate alacaklarını vurguladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ifadelerinin ardından okul çalışanları ve veliler ‘ilk olarak hangi sınıflar okula gidecek’ sorusunu sormaya başladı. Yüz yüze eğitim sürecine 1. sınıflarla başlayacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, “İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

8. SINIFLAR VE 12. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların kademeli ve seyreltilmiş yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk’un ifadelerinin ardından sınava hazırlık aşamasındaki 8. ve 12. sınıfların endişesi arttı. 8. ve 12. sınıfların okula başlama tarihi 21 Eylül’den sonra başlayacak yüz yüze eğitimin devamındaki 3 haftanın ardından netlik kazanacak. Bu tarihin 12 Ekim olduğu iddia ediliyor.

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