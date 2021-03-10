Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

Öğrenci ve velilerin gündeminden düşmeyen okullar ile ilgili son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. 2 Temmuz’a kadar okulların devam edeceği kararının hala devam ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, ara tatille ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki okullar ne zaman kapanacak? Okullar ara tatile ne zaman girecek? Detaylar haberimizde…

ZİYA SELÇUK AÇIKLADI!

Alınan kararlarla 2 Mart’tan beri açık olan okullarda, yüz yüze gerçekleşen eğitimde ikinci haftaya girildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarında yer verdiği okulların kapanması konusu ve ara tatil tarihleri ise büyük ilgiyle takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması konusunda 2 Temmuz'a kadar okulların açık kalacağı ile ilgili kararını ve ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında, "Çocuklarda bir zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler, yerlerinde duramıyorlar. Bugün de Ankara Bahçelievler'de bir ortaokula gittim. Acayip mutlular. Sarılmaya, tokalaşmaya çalışıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde öğretmenlerden teşekkür alıyorum." dedi.