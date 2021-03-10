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Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

10.03.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

1 Mart Kabine Toplantısı sonrası okulların bazı illerde yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alınmıştı. Okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ikinci haftasında ise öğrenciler tarafından “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun cevabı şimdiden araştırılmaya başlandı. Öğrenci ve velileri ilgilendiren birçok açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna da yanıt verdi. Peki okullar ne zaman kapanacak? Ziya Selçuk açıkladı!

Öğrenci ve velilerin gündeminden düşmeyen okullar ile ilgili son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. 2 Temmuz’a kadar okulların devam edeceği kararının hala devam ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, ara tatille ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki okullar ne zaman kapanacak? Okullar ara tatile ne zaman girecek? Detaylar haberimizde…

ZİYA SELÇUK AÇIKLADI!

Alınan kararlarla 2 Mart’tan beri açık olan okullarda, yüz yüze gerçekleşen eğitimde ikinci haftaya girildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarında yer verdiği okulların kapanması konusu ve ara tatil tarihleri ise büyük ilgiyle takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması konusunda 2 Temmuz'a kadar okulların açık kalacağı ile ilgili kararını ve ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında, "Çocuklarda bir zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler, yerlerinde duramıyorlar. Bugün de Ankara Bahçelievler'de bir ortaokula gittim. Acayip mutlular. Sarılmaya, tokalaşmaya çalışıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde öğretmenlerden teşekkür alıyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime katılım konusunda ise, "İlkokullar ve ortaokullarda öğrencilerde yüzde 80'in biraz üzerinde katılım var. Liselerde biraz daha az, yüzde 74 katılım var.

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Orada sınava hazırlık ya da başka nedenlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Kimseyi 'Okula gelin' diye özellikle davet edip zorlamıyoruz. Bu gönüllü bir konu. Gönüllü olarak insanların yüzde 80-82'sinin katılıyor olması zaten velinin de çocukların da bunu istediğini gösteriyor. Ayrıca bazı durumlarda çocuklar gelmek istemeyebiliyor, veliler göndermek istemeyebiliyor.

Evde hasta olabiliyor, başka nedenler olabiliyor. 2 gün, sosyal - duygusal uyum açısından çok verimli geçti diye düşünüyorum. Çocuklar akademik eksikliklerini ne kadar tamamladılar, bu konuda çok büyük bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama önemli olan öğretmen ve öğrencilerin buluşması. Bu konuda müthiş bir enerji var. Daha fazla açılması konusunda da talepler çok yoğun olarak geliyor. Bu ilk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada ara tatilin bu yıl yapılmayacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimini ise 2 Temmuz'a kadar uzattıklarını açıkladı.

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Ziya Selçuk
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