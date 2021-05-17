Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine dek yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00 itibarıyla başlamıştı.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü ilk karneler verilmişti. Okulların kapatılması düşünülen tarih olan 2 Temmuz’da da karnelerin verilmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları olduğunu vurgulayarak, ara tatilin olmayacağını paylaşmıştı. Yani, okulların 2 Temmuz’da kapanması bekleniyor.

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; sınavların isteğe bağlı olacağını açıklamıştı. İsteyen öğrencilerin ikinci dönem sınavlarına girebileceğini, girmek istemeyenlerin de kendi inisiyatifine bağlı olarak girmeyeceğini söylemişti. Sınavlara girmeyen öğrencilerin karnelerinde ise ilk dönem sınav sonuçları yer alacak.

Okullarda 3 Mayıs 2021’in ardından yapılması düşünülen dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 tarihinin ardına ertelenmişti.

MEB tarafından yapılan açıklaya göre; 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılması kararı alınmıştı.

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021’de yapılacak durum değerlendirmesinin arkasından belli oldu.



