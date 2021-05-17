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Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

17.05.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde vaka sayılarını düşürmek ve salgının yayılımını engellemek için yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Okulların kapanmasının ardından karnelerin verileceği tarih netleşiyor.

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; sınavların isteğe bağlı olacağını açıklamıştı. İsteyen öğrencilerin ikinci dönem sınavlarına girebileceğini, girmek istemeyenlerin de kendi inisiyatifine bağlı olarak girmeyeceğini söylemişti. Sınavlara girmeyen öğrencilerin karnelerinde ise ilk dönem sınav sonuçları yer alacak. 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları olduğunu vurgulayarak, ara tatilin olmayacağını paylaşmıştı. Yani, okulların 2 Temmuz’da kapanması bekleniyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü ilk karneler verilmişti. Okulların kapatılması düşünülen tarih olan 2 Temmuz’da da karnelerin verilmesi bekleniyor.

TAM KAPANMA DÖNEMİNDE NELER YAŞANDI?

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan kararlar kapsamında;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine dek yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00 itibarıyla başlamıştı.

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

  • Okullarda 3 Mayıs 2021’in ardından yapılması düşünülen dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 tarihinin ardına ertelenmişti.

MEB tarafından yapılan açıklaya göre; 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılması kararı alınmıştı.

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021’de yapılacak durum değerlendirmesinin arkasından belli oldu.

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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