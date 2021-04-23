Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021 okulların kapanma tarihi...

Son günlerde vaka sayılarının ani yükselişiyle birlikte öğrenciler ve veliler okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu sene ilk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler yaz tatili ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak?

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soruya, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." şeklinde yanıt verdi.

Desteklemeyi, telafiyi aslında bu süreçte zaten yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." şeklinde konuştu.



