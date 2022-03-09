Okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart yarın okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar eğitime ara verdi. Türkiye 10-14 Mart tarihleri arasında yoğun bir kar fırtınası etkisi altına girecek. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları yüzünden birçok ilde kar tatili yapılmıştı. Soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanını etkisi altına almasıyla birlikte velilerin, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gözü tatil açıklamasına çevrildi. 10 Mart yarın için hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil olduğunu haberimizde işledik...

İSTANBUL'DA YARIN OKULALR TATİL Mİ?

10 Mart Çarşamba İstanbul'da okullara kar tatili verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

10 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Günlerdir verilen kar haberlerinden sonra İstanbul dahil birçok il ve ilçeye beklenen kar yağışı yağmaya başladı. 10 Mart Çarşamba akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışını gören vatandaşlar, “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iller valilikler tarafından açıklanıyor. 10 Mart Perşembe günü Kocaeli, Sakarya, Bayburt ve İstanbul'da eğitime ara verildiği bildirildi.

