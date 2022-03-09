HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart yarın okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart yarın okullar tatil mi?

09.03.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların tatil olup olmayacağı en çok aranan konular arasında yer alıyor. İstanbul için günlerdir yoğun kar alarmı veriliyordu. Beklenen kar İstanbul'a yağmaya başladı. Kar yağışından sonra veliler, okullar tatil mi? İstanbul'da 10 Mart okullar tatil olacak mı? şeklindeki aramalarını hızlandırdı. İstanbul Valiliği, beklenen haberi verdi. İşte konuya dair detaylı bilgiler...

Okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart yarın okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar eğitime ara verdi. Türkiye 10-14 Mart tarihleri arasında yoğun bir kar fırtınası etkisi altına girecek. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları yüzünden birçok ilde kar tatili yapılmıştı. Soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanını etkisi altına almasıyla birlikte velilerin, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gözü tatil açıklamasına çevrildi. 10 Mart yarın için hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil olduğunu haberimizde işledik...

İSTANBUL'DA YARIN OKULALR TATİL Mİ?

10 Mart Çarşamba İstanbul'da okullara kar tatili verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

10 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Günlerdir verilen kar haberlerinden sonra İstanbul dahil birçok il ve ilçeye beklenen kar yağışı yağmaya başladı. 10 Mart Çarşamba akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışını gören vatandaşlar, “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iller valilikler tarafından açıklanıyor. 10 Mart Perşembe günü Kocaeli, Sakarya, Bayburt ve İstanbul'da eğitime ara verildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte koronavirüs verileri! Vaka sayısı ve can kaybı...İşte koronavirüs verileri! Vaka sayısı ve can kaybı...
İngilizlere Shakespeare'le seslendi: Bizim için asıl soru olmak ya da olmamakİngilizlere Shakespeare'le seslendi: Bizim için asıl soru olmak ya da olmamak
Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Benzin ve motorine bir zam daha! Litre fiyatı 25 lirayı aştı

Benzin ve motorine bir zam daha! Litre fiyatı 25 lirayı aştı

Göğüs dekoltesi olay oldu! 'Silikonun patlayacak'

Göğüs dekoltesi olay oldu! 'Silikonun patlayacak'

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması

AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.