HABER

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Yeni takvime göre ara tatiller de bu yıl ilk kez uygulanacak.

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı, cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da olacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

YENİ TAKVİME GÖRE ARA TATİLLER YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Kaynak: AA

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Belgrad Ormanları’na atlı korumaBelgrad Ormanları’na atlı koruma
’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaz Tatili "tatil zili"

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.