HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okulları tek tek gezip denetlediler

Okulları tek tek gezip denetlediler

12.03.2021 10:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okulları tek tek gezip denetlediler

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 98 okul ve 23 kantinde denetim yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 98 okul ve 23 kantinde denetim yaptı. Denetim yapılan okullar da kantin çalışanları ve öğrenciler bilgilendirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte oluşturulan komisyon tarafından Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamında 60 İlköğretim, 29 Ortaokul, 9 lise olmak üzere toplam 98 okul ile bu okullarda açık bulunan 23 Kantin ekipler tarafından denetlendi. Ekipler denetlemenin yanı sıra kantin çalışanları ve öğrenciler bilgilendirildi.

Okulları tek tek gezip denetlediler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandıİstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Cumartesi Pazar eczaneler kaça kadar açık? İşte hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri

Cumartesi Pazar eczaneler kaça kadar açık?

Bakan Soylu duyurmuştu! Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli?

Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Acil servis torbacısı tutuklandı! Uyuşturucuyu 'Horoz' diye şifrelemiş

Bu da acil servis torbacısı! Polis takibine takılmamak için...

Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.