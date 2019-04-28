HABER

Okulun temizlik ürünleri öğrencilerden

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nde okuyan öğrenciler, uygulamalı ders yaparken okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini de üretiyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini kendileri üretiyor.

Okul Müdürü Hüseyin Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya bölümü öğrencilerinin öğretmenlerinin de desteğiyle temizlik malzemeleri ürettiğini söyledi.

Atıl durumdaki depoyu üretim alanına çevirdiklerini aktaran Özbey, burada 800 kilograma kadar üretim kapasitesi bulunduğunu kaydetti.

Özbey, "Şu an kurumumuzda 14 bina, 4 bin öğrenci var. Binalarımızda öğrencilerimizin yaptığı sıvı sabunu ve yüzey temizleyicisini kullanıyoruz. Çocuklarımız hem okula katkı sağlıyor hem de becerilerini geliştiriyor." dedi.

- "Yaparak öğrenmek en etkili yol"

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Ökkeş Fahri Dündar da teoriyle pratiği bir arada götürmeye gayret ettiklerini belirtti.

Sadece ders anlatmak yerine çocukların mesleki becerilerine de katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Dündar, "Uygulamada el becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Mühendis ve öğretmen olarak, yaparak öğrenmenin öğrenciler için en etkili yol olduğunu gördüm. Uygulamalı olarak işlediğimiz bu derslerin gelecekleri için de iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Hanifi Kızılpınar da pratik ve teoriği bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Latif Sever de okulun laboratuvarında sıvı sabun ve yüzey temizleyicisi üreterek, becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacakAkkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak
104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kimya Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temizlik

En Çok Okunan Haberler

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.