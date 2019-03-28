HABER

Okuma yazma hayallerine 70'inden sonra kavuştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ayşe Kadıncı ve Yurdagül Erten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında 73 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ayşe Kadıncı ve Yurdagül Erten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğiyle 73 yaşında okuma-yazma öğrendi.

"Kız çocukları okumaz." denilerek okula gönderilmeyen Kadıncı ve Erten, bir televizyon programı aracılığıyla haberdar oldukları okuma yazma seferberliği kampanyasına katılarak, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ile Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından açılan kursa yazıldı.

10 torunu olan Kadıncı ve 5 torun sahibi Erten, kurs öğretmeni Songül Turan tarafından verilen bir yıllık eğitimin ardından okuma ve yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ayşe Kadıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumayı çok istediğini ancak bugüne kadar bu imkana erişemediğini söyledi.

Projeyi hayata geçirenlere teşekkür eden Kınacı, "Okula gitmedim. Bizim dönemimizde okul yoktu. Bizden sonrakiler gitti. Biz köy çocuğuyuz. Safranbolu'da vardı, ağabeylerim gitti, kızları göndermediler." diye konuştu.

Yurdagül Erten de senelerdir okuma yazmayı öğrenmek istediğini belirterek, seferberliği başlatanlara şükranlarını iletti.

Okuma yazma öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erten, "Rahmetli babam 'Ev yapıyorum.' dedi kızları okutmadı. Beş kardeşiz, üçü okudu, biz okuyamadık. Evimize faydası oldu." ifadelerini kullandı.

Kurs öğretmeni Turan ise 2 yıl önce Halk Eğitim Merkezinde göreve başladığını kaydetti.

Türkçe, coğrafya, tarih, fizik, fen, matematik gibi dersler işlediklerini anlatan Turan, "Yaş ilerlediği için zor oluyor biraz ama çok istekliler. İstekli olunca da her şeyi başarabiliyorlar." dedi.

İlk kademede okuma yazma öğrettiklerini vurgulayan Turan, "Daha sonra ikinci kademesi oluyor. Burada da ilkokulda görülen bütün dersleri aynı şekilde öğretiyoruz. Kursu tamamladıktan sonra ilkokul diploması yerine geçen belge veriyoruz." diye konuştu.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
İmam hatip öğrencileri eserlerinden elde edilecek gelirle Yemen’e yardımda bulunacakİmam hatip öğrencileri eserlerinden elde edilecek gelirle Yemen’e yardımda bulunacak
Çocuk parkları 24 saat gözetim altında olacakÇocuk parkları 24 saat gözetim altında olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Kadıncı Karabük okuma-yazma okuma-yazma seferberliği Safranbolu SAKEM Yurdagül Erten

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Diyarbakır'da korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

'Sakin şehir' Ahlat ziyaretçilerini bekliyor

'Sakin şehir' ziyaretçilerini bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.