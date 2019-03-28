Okuma yazma hayallerine 70'inden sonra kavuştular

Projeyi hayata geçirenlere teşekkür eden Kınacı, "Okula gitmedim. Bizim dönemimizde okul yoktu. Bizden sonrakiler gitti. Biz köy çocuğuyuz. Safranbolu'da vardı, ağabeylerim gitti, kızları göndermediler." diye konuştu.

Ayşe Kadıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumayı çok istediğini ancak bugüne kadar bu imkana erişemediğini söyledi.

10 torunu olan Kadıncı ve 5 torun sahibi Erten, kurs öğretmeni Songül Turan tarafından verilen bir yıllık eğitimin ardından okuma ve yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kız çocukları okumaz." denilerek okula gönderilmeyen Kadıncı ve Erten, bir televizyon programı aracılığıyla haberdar oldukları okuma yazma seferberliği kampanyasına katılarak, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ile Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından açılan kursa yazıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ayşe Kadıncı ve Yurdagül Erten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğiyle 73 yaşında okuma-yazma öğrendi.

Yurdagül Erten de senelerdir okuma yazmayı öğrenmek istediğini belirterek, seferberliği başlatanlara şükranlarını iletti.

Okuma yazma öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erten, "Rahmetli babam 'Ev yapıyorum.' dedi kızları okutmadı. Beş kardeşiz, üçü okudu, biz okuyamadık. Evimize faydası oldu." ifadelerini kullandı.

Kurs öğretmeni Turan ise 2 yıl önce Halk Eğitim Merkezinde göreve başladığını kaydetti.

Türkçe, coğrafya, tarih, fizik, fen, matematik gibi dersler işlediklerini anlatan Turan, "Yaş ilerlediği için zor oluyor biraz ama çok istekliler. İstekli olunca da her şeyi başarabiliyorlar." dedi.

İlk kademede okuma yazma öğrettiklerini vurgulayan Turan, "Daha sonra ikinci kademesi oluyor. Burada da ilkokulda görülen bütün dersleri aynı şekilde öğretiyoruz. Kursu tamamladıktan sonra ilkokul diploması yerine geçen belge veriyoruz." diye konuştu.

