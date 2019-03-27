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Okumak değiştirir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

‘55.

Okumak değiştirir

‘55. Kütüphaneler Haftası’ dolayısıyla ‘Okumak Değiştirir’ sloganıyla bir araya gelen vatandaşlar, Heykel’de kitap okudu.
Bursa Valiliği öncülüğünde Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’nin de katkı sağladığı ‘55. Kütüphaneler Haftası’ dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar, Heykel Atatürk Anıtı önünde hep birlikte kitap okudu. Programa Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Fatma Altıntaş da katılarak vatandaşlarla birlikte kitap okudu.

Okumak değiştirir

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