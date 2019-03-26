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"Okutman yapma" vaadiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

Kendisini bir üniversitede görevli "yardımcı doçent" olarak tanıtarak okutman olmak isteyenleri dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun merkezli iki ilde yürütülen soruşturma kapsamında, üniversiteye okutman alınması konusunda yardımcı olacağını söylediği kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kendisini bir üniversitede görevli "yardımcı doçent" olarak tanıtan M.Y, cep telefonu numaralarını internet üzerinden bulduğu muhtarları arayarak, "üniversiteye okutman alacağız, çevrenizde okutman olabilecek kişiler varsa bana telefonda ulaşsın." diyerek araştırma yapmalarını istedi.

Okutman olmak isteyenlerin kendisini araması üzerine M.Y. bu kişilere, önce kursa gidip sertifika almaları gerektiğini ama bin lira karşılığında istenen belgeleri temin edebileceği vaadinde bulundu.

Bu yöntemle ülke genelinde 100'den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen M.Y'nin yakalanması için şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, hakkında 67 yakalama kararı, dolandırıcılık suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ile 130 bin lira adli para cezası bulunan zanlıyı Sivas'ta bir bankadan para çekerken suçüstü yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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