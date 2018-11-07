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Okyanusun dibinde inanılmaz keşif

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

ABD'li teknoloji devi Google'ın popüler uygulaması 'Google Earth', meraklı kullanıcıların bulduğu görüntülerle sık sık gündem oluyor. İskoçya açıklarında bir uçak tespit eden adamın paylaşımı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

İngiltere’nin Doncaster bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Robert Morton, Google Earth’te bulduğu bir görüntüyle sosyal medyada gündem oldu. Morton, uygulamayla İskoçya üzerinde gezinirken, Edinburgh açıklarında sıra dışı bir görüntüye rastladı.

Morton görüntüye yaklaştığında okyanusun derinliklerinde bir uçağı fark etti. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Morton, bölgedeki uçak kazalarını araştırmaya başladı.

Yaptığı aramalarda bu bölgede yaşanan bir kazaya ulaşamayan Morton, Mirror’a yaptığı açıklamada, “Uçak tamamıyla suyun altında görünüyor. İlk gördüğümde çok tuhaf hissettim, çünkü Edinburgh ve çevresinde böyle bir kaza olduğunu hiç duymamıştım. Muhtemelen bölgeden geçen bir uçak, uygulamada bir şekilde böyle yer aldı” dedi.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda ise uçağın görüntüsünün çok gerçekçi olduğu ve Google’ın bunu düzeltmesi gerektiği yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
okyanus Google Earth uçak Robert Morton Doncaster

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