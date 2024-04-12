Olası İran saldırısı öncesi bölgede tansiyon yükseldi! Haberler peş peşe geldi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran konsolosluğunu 1 Nisan'da vurmuştu. Olayda 2'si general 7 kişi hayatını kaybetmişti. İran, İsrail'in bu saldırısına "Cezalandıracağız" diyerek yanıt verirken, İsrail de İran'a karşı hazır olduklarını ifade etmişti.

ZAMAN VERDİLER

ABD Başkanı Joe Biden ise İran'dan gelecek saldırılara karşı İsrail'i koruyacaklarını ifade etmişti. ABD medyası, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde İran'ın bugün veya en geç yarın akşama kadar misilleme saldırısı yapacağını iddia etmişti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI

Bu açıklama sonrası dünyanın gözü İran'a çevrilirken Lübnan'ın güneyinden Hizbullah, İsrail'e roket saldırısı düzenledi. Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı. İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Olası İran saldırısı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Kızıldeniz'de kuzeye doğru harekete geçti.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.





