Olası Marmara depremi için dikkat çeken ifadeler! "Tüm Türkiye etkilenir"

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi. Toplantıya Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli sağlık çalışanları katıldı. Bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, muhtemel bir Marmara depreminde sadece İstanbul ve Trakya'nın değil tüm Türkiye'nin etkileneceğine dikkat çekti.

Tuncer, "Trakya'yı değil Türkiye'yi, hatta belki yakın coğrafyasını bile etkileyecek. Ekonomik, sosyolojik, güvenlik açısından çok sorun meydana getirebilecek. Bu noktada bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Acil sağlık hizmetleri böyle bir felaket yaşandığında en önemli, en hayati konu." dedi.

"ELİMİZDE BÜYÜK BİR GÜÇ VAR"

Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Marmara depremine karşı tedbirlerin alınması için çalıştıklarını belirterek, Edirne’ye UMKE merkez üssü kurmayı hedeflediklerini söyledi. İshak, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemel Marmara depreminden önce burayı aktifleştirmek gayretindeyiz. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Elimizde büyük bir güç var, acil sağlık hizmetindeki arkadaşlarımız işini çok iyi biliyor, tatbikatlarını yapıyorlar, sürekli gayret içerisindeler. UMKE'deki arkadaşlarımız da aynı şekilde. Bundan sonraki süreçte Marmara depremini düşünerek hem ilimiz hem de Kırklareli ve Tekirdağ ile ortak çalışmalar yapabiliriz. Koordinasyonu nasıl sağlayacağımız konusunda birlikte çalışabiliriz. Çünkü Marmara depremin muhtemelen ilk olay bölgesine gidecek ya da belki de tek ulaşılabilecek ekipler bizlerin ekipleri olacak. Buna göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından deprem anında acil müdahale, haberleşme, hastanelerin durumları, personelinin alacağı eğitimler, kamu özel ve üniversite hastanelerinin sorunları ve acil sağlık hizmetleriyle alakalı konular görüşüldü. (İHA)

