HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı

Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı

25.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Detroit kentinde 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, tıbbi müdahaleye yanıt vermediği için öldüğü düşünülerek cenaze evine götürüldü. Tahnit işlemleri yapılmak üzereyken genç kadının yaşadığı anlaşıldı.

Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı

ABD'nin Detroit kentinde 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, tıbbi müdahaleye yanıt vermediği için öldüğü düşünülerek cenaze evine götürüldü. Tahnit işlemleri yapılmak üzereyken genç kadının yaşadığı anlaşıldı.

Guardian'ın haberine göre, aile avukatı Geoffrey Fieger, cenaze işlemlerine hazırlanan bedenin Timesha Beauchamp'a ait olduğunu belirleyerek, "Açık konuşmak gerekirse, vücudundan kanı tahliye etmek üzerelerdi" diye konuştu.

Michigan eyaleti bünyesindeki Southfield itfaiyesi, açıklaması güç olaylar zincirinin, tıbbi yardım ekibinin 20 yaşındaki kadını evde tepkisiz bulmasıyla başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, "olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini" söyledi.

Oakland muayene ekipleri, kadının bedeninin otopsi yapılmadan aileye teslim edilebileceğine karar vermişti ki, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Cenaze evinde kadının bir saatten fazla süredir hayatta olduğu ortaya çıktı.

Cenaze evi yetkilileri, kadının soluk aldığını tespit ederek acil servisi aradı.

Avukat Fieger, olay anını şu sözlerle anlattı: "Tam da cenaze işlemleri yapılmak üzereydi. Cenaze evi görevlileri kadının bedeninin bulunduğu ceset torbasının fermuarını açtığında Timesha'nın gözlerinin açık olduğunu gördü."

Detroit Tıp Merkezi'nin sözcüsü Brian Taylor, olayın yaşandığı gece Beauchamp'ın durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Beauchamp'ın annesi Erica Lattimore ise "İçim parçalanıyor. Çocuğum hayatta olmasına rağmen öldüğünü bildirdiler." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Southfield itfaiyesi, itfaiye ve polis departmanlarının prosedürlere uygun davrandığını savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
DSÖ'den plazma tedavisi uyarısıDSÖ'den plazma tedavisi uyarısı
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
ABD ve Yunanistan'dan Girit'in güneyinde ortak tatbikat
ABD ve Yunanistan'dan Girit'in güneyinde ortak tatbikat
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı
DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı
Greta Thunberg okula döndü
Greta Thunberg okula döndü
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
İtalya’yı sağanak fırtına ve dolu vurdu
İtalya’yı sağanak fırtına ve dolu vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.