Oldukça merak ediliyor: Rimel ve maskara aynı ürün müdür?

Gözleri daha çarpıcı göstermek için kullanılan rimel bambaşka bir görünüme kavuşulmasını sağlıyor. Kirpiklerin dolgun, kıvrık ve uzun olması her kadının hayalleri arasında. Bu sebeple birçok ürün ve yöntem kullanılıyor. Kirpiklerine sürdükleri malzemelere bazı kadınlar rimel derken bazıları ise maskara demeyi tercih ediyor. Rimel ve maskara arasındaki fark merak ediliyor.

FARKI FARKLI TARİHLERDE ORTAYA ÇIKMASI

Rimel ile maskara arasındaki fark her iki ürünün farklı tarihlerde ortaya çıkmasıdır. Bunun yanı sıra maskaranın yalnızca kirpikleri kalınlaştırmaya yaraması, rimelin ise eyeliner kategorisinde değerlendirilerek likit bir yapıya sahip olması, yine rimel ile maskara arasındaki fark olarak gösterilebilmektedir.

ÇOK ESKİ YILLARDAN İTİBAREN KULLANILIYOR

Viktorya dönemi kadınları kendi evlerinde bir çeşit maskara yaptılar. Kül veya lâmba karası ve mürver suyu karışımını bir tabakta ısıtıp, ısıtılan karışımı kirpiklerine sürüyorlardı. Bugün insanların maskara olarak tanıyacağı ürün 19. yüzyıla kadar gelişmedi. Modern maskara T.L.Williams tarafından kız kardeşi Mabel için 1913'te yapılmıştır. Bu eski maskara kömür tozuyla vazelinin karıştırılmasıyla elde edilmiştir. 1917'de İlk Mabel üzerinde denediği ürün başarıya ulaşınca, Williams posta yoluyla yeni ürününü satmaya başlamıştır.



