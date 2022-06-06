Oldukça rahatsız ediyor! Ayak kokusunu önlemek için…

Ayak kokusu kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyecek durumlara yol açabiliyor. Oldukça keskin bir koku olması nedeniyle ayağı kokan kişinin ve çevresinin rahatsız olmasına neden oluyor. Ayakların kapalı ve hava almayan ortamda uzun süre kalması, yaz aylarında ısınan hava nedeniyle terleyen cilt ayağın daha fazla kokmasına sebep oluyor. Ayak kokmasını önlemenin yolları oldukça basit ancak bunları uygulamadan önce ayağınızın neden koktuğunu çözmeniz gerekiyor.

AYAK KOKUSU NEDEN OLUR?

Terin kendisi değil ama terle birlikte ortaya çıkan bakteriler, kötü ayak kokusunun ana nedenini oluşturur. Bakterilerin yanı sıra mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir kokunun oluşmasına neden olur. Kullanılan bazı ilaçlar, ergenlik veya hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler; obezite, stres ve hipertroidi gibi metabolik hastalıklar da vücudun daha fazla ter üretmesine yol açarak ayak kokusunu tetikler. Aynı zamanda genetik etkenler de ayak kokusunda etkili olur. Tüm gün kapalı ayakkabı içerisinde kalan, hava almayan ve terleyen ayaklar nedeniyle daha fazla görülen ayak kokusundan alabileceğiniz önlemlerle kurtulabilirsiniz.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

"Ayak kokusu neden olur?" sorusunun yanıtlarından biri ayakkabı kullanımı ile ilgilidir. Ayak kokusu sorunu yaşamamak için aynı çift ayakkabıyı iki günden fazla giymemeye dikkat edin. Ayakkabınızı iki giyim arasında 24 saat süreyle havalandırın. Böylece kokunun ayakkabıya yerleşerek ayağınıza bulaşmasını önleyebilirsiniz. Ayakkabı alırken, hava alan ya da havalanan bir malzemeden üretilmiş olanları tercih edin. Ayak kokusunun oluşmaması için naylon veya sentetik malzeme kullanılarak üretilen ayakkabıları kullanmayın. Mümkünse gerçek deri gibi doğal malzemelerden üretilen ayakkabıları tercih edin.

PAMUKLU ÇORAPLAR TERCİH EDİN

Sentetik ve naylon çoraplar ayak kokusu nedenlerinden biridir. Ayak kokusuna karşı sentetik ve naylon çoraplar yerine yumuşak, pamuklu ve teri emebilme özelliği olan çorapları tercih edin. Gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi de ihmal etmeyin.

SPREY VE PUDRA KULLANIN

Ayaklarınıza ve ayakkabı içine antibakteriyel sprey veya koku önleyici pudra sıkın. Öncelikle akşam eve geldikten sonra ayakkabılarınızı balkon gibi hava alan bir ortamda birkaç saat havalandırın. Havalandırdıktan sonra iç ve ön kısımlarına doğru sprey veya pudrayı sıkın. Ardından ayakkabılarınızı dolabınıza yerleştirebilirsiniz.

AYAK SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Ayak parmak aralarınızı ve tabanlarınızı her banyodan sonra düzenli olarak kontrol edin çünkü ayak kokusu nedenlerinden biri de bu kontrolün ihmalidir. Ayak parmak aralarında soyulma, ayak tabanlarında pullanma, iğne ucu gibi su toplayan kabarcıklar ve koku gibi mantar enfeksiyonu belirtileri gözlemlendiğinizde bir dermatoloji uzmanına başvurun.

NEMLİ AYAKLAR İÇİN TUZLU SU KULLANABİLİRSİNİZ

Eğer ayaklarınız çok sık nemleniyorsa, kurutmak için tuzlu suyla yıkayabilirsiniz. Akşam eve geldikten sonra 4 bardak suya 4 çay kaşığı tuz ilave edin. Ardından bu karışımı bir leğene boşaltın ve ayaklarınızı 15 dakika bekletin. Temiz ve pamuklu bir havluyla iyice kurutup, çoraplarınızı giyin.

ÇAY POŞETLERİNİ ATMAYIN

Gün içinde çay içerken kullandığınız çay poşetlerini atmayın. Gün sonunda bir litre ılık suya dört-beş adet yeşil veya siyah çay poşetini bırakıp; bu suda ayaklarınızı bekletin. Ardından kurulayarak çoraplarınızı giyin. Düzenli uyguladığınızda ayak kokunuzun azaldığını fark edeceksiniz. İsterseniz yemek sodasından da faydalanabilirsiniz. Bir leğene ılık su koyun, içine 2 yemek kaşığı soda atın. Ayaklarınızı 15 dakika kadar içinde bekletin. Bu yöntemi 1 ay her akşam; sonrasında ise haftada 2 gün uygulayın.

SİRKE İLE AYAK KOKUSUNA ELVEDA

Ayak kokusunun giderilmesinde sirke de oldukça etkili oluyor. Sirkede yer alan asit, bakterilerin yaşaması için uygun olan ortamı ortadan kaldırıyor. Haftada bir uygulayabileceğiniz bu yöntem için leğeni 2 litre kadar ılık suyla doldurduktan sonra 2 su bardağı kadar sirke ilave edin. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Ardından ayaklarınızı sabunla yıkayın ve iyice kurulayın. Bu yöntemi haftada bir uygulayabilirsiniz.

ADAÇAYINI AYAKKABINIZA KOYABİLİRSİNİZ

Bir diğer ayak kokusu giderici formül ise adaçayı kullanımıdır. Adaçayı yaprakları ayak kokusunu engelleyici özelliğe sahip. Bunun için adaçayı yapraklarını bir gece önceden kullanacağınız ayakkabınızın içine koyabilirsiniz.

KARBONAT KOKU YAPAN BAKTERİLERİ GİDERİYOR

Son ayak kokusu giderici formülümüzün ana maddesi ise karbonat. Sodyum bikarbonat, yani mutfaklarda kullandığımız karbonat, ayaklarda koku yapan bakterileri yok ediyor ve pH seviyesini dengeliyor. Çoraplarınızı giymeden önce bir miktar karbonat dökebilirsiniz.



