HABER

Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağabeyini bıçakla öldürüp bahçeye gömdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı - Zanlının, öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşadığını söylediği öğrenildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağabeyini öldürüp bahçeye gömdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Mustafa P. (26), adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suçunu itiraf eden zanlı Mustafa P'nin, ifadesinde, öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde kaldığını söylediği öğrenildi.

Mustafa P'nin, çürümeye başlayan cesedi, olaydan 2 gün sonra evin bahçesine çıkararak toprağa gömdüğünü anlattığı belirtildi.

Zanlı, adliye çıkışında, gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.

Karaman'da yaşayan Mustafa P. (26), dün 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp ağabeyi Duran P'yi (33) Konya'nın Karapınar ilçesindeki evlerinde öldürüp, bahçeye gömdüğünü söylemişti. Harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslik Mahallesi'nde Duran P'ye ait evde cesedi bulmuştu.

Olayla ilgili Mustafa P. gözaltına alınmıştı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Metro işçilerinden İZBAN işçilerine jestMetro işçilerinden İZBAN işçilerine jest
Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldüBayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karapınar Konya

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.