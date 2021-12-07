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Öldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı diledi

07.12.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, trafikte karşılaştığı husumetlisi Mirali Göreşçi’yi (31) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Bayram (38), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada Göreşçi'nin ailesine başsağlığı diledi. Bayram'la birlikte yargılanan Barış Satır ise suçsuz olduğunu söyledi.

Öldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı diledi

Olay, 26 Mayıs’ta merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mirali Göreşçi, yönetimindeki araçla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada kendisine borcu olan Mehmet Bayram’ın, trafikteki bir otomobilde olduğunu farketti.

İddiaya göre aracıyla Mehmet Bayram’ın önüne geçip, dışarı çıkan Göreşçi, parasını istedi. Trafikte yaşanan tartışma sırasında Mehmet Bayram, aracında bulunan tabancayla Göreşçi’ye ateş etti. Başından vurulan Göreşçi, ağır yaralanırken, Mehmet Bayram da 1'i kadın 3 arkadaşının bulunduğu araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göreşçi, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisi Mehmet Bayram ve 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet Bayram, emniyetteki ifadesinde, "Mirali Göreşçi, yolda önümü kesti. Parasını istedi. Tartıştık. Sinirlenip, kendisini vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Bayram ve Barış Satır (25) tutuklanırken, K.T. ve E.Y. serbest bırakıldı.

MÜEBBET İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, Mehmet Bayram ile Barış Satır’ın yargılanmasına Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, olayda hayatını kaybeden Mirali Göreşçi'nin babası Ali Göreşçi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVUNMASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK BAŞLADI

Savunmasına, ölen Göreşci'nin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Bayram, pişman olduğunu belirtti. Bayram, Göreşci ile aralarında daha önce kiralayıp kaza yaptıkları aracın masrafları yüzünden sorun yaşandığını, 2 bin lira vermesine rağmen ısrarla kendisinden para istenmesi üzerine husumet oluştuğunu söyledi. Bu nedenle görüşmedikleri Göreşci ile trafikte karşılaştığını ve otomobille önünü kestiğini belirten Bayram, elinde de silah gördüğünü söyledi. Bayram, araçta bulunan tabancayla camdan dışarı bir el ateş ederek yola devam ettiğini belirterek, "Benim yaralama kastım yoktu. Amacım yaralamak ya da vurmak değildi" dedi.

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"VURULDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Sanık Barış Satır da Mirali Göreşçi’nin trafikte bir süre yollarını kesmeye çalıştığını öne sürdü. Bunun üzerine Mehmet Bayram’ın paspasın altındaki silahı alarak camdan dışarı ateş ettiğini söyleyen Satır, yollarına devam ettiklerini kaydetti. Göreşci'nin vurulduğunu eve geldikten sonra, sosyal medyadan öğrendiğini iddia eden Barış Satır, suçlamaları kabul etmedi.

Ölen Mirali Göreşçi’nin babası Ali Göreşçi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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cinayet Bursa
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